В столице Саудовской Аравии заметили столб дыма

Reuters: дым поднимается над северной частью Эр-Рияда
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Дым поднимается над северной частью Эр-Рияда — столицы Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Над севером Эр-Рияда виден поднимающийся дым», — отмечается в сообщении.

4 марта газета The New York Times писала со ссылкой на спутниковые данные, что Иран ударами повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных базах США на Ближнем Востоке. Отмечается, что целью Тегерана было нарушение способности американских военных поддерживать связь и координировать действия. По данным издания, повреждения могли получить оборудование на военных объектах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне.

В ночь на 3 марта посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате взрыва произошло возгорание, никто не пострадал. Тогда дипмиссия призвала соотечественников, находящихся в столице Саудовской Аравии, а также в Джидде и Дахране, спрятаться в укрытиях и не посещать дипломатические представительства США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее дипломаты США предупредили об атаке на нефтяную столицу Саудовской Аравии.

 
