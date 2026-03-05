Зеленский отказался «дарить» России Донбасс

Владимир Зеленский в интервью Rai Italia заявил, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса и задался вопросом, почему республика должна «дарить такие подарки» России.

По его словам, в таком случае России удастся сберечь численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжить дальнейшее наступление. Зеленский считает, что для этого Москве «нужно время».

Глава государства утверждает, что выход с занимаемых ВСУ территорий был бы «подарком».

«Эти укрепления ограничивают возможности российских войск. [Президент России Владимир] Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий в Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?» — порассуждал Зеленский.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины называл требование «чушью».

