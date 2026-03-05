Размер шрифта
«Это битва»: Венгрия пригрозила силой заставить Украину возобновить работу «Дружбы»

Орбан: Венгрия силой добьется от Киева возобновления транзита нефти по «Дружбе»
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной и намерена силой добиться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Торгово-промышленной палате страны, пишет ТАСС.

По его словам, правительство продолжит требовать от украинского президента Владимира Зеленского прекратить нефтяную блокаду Венгрии, введенную по политическим причинам. Орбан назвал происходящее «битвой с Украиной».

«Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой... Это битва, которой нам не следует бояться», — сказал премьер.

Он отметил, что речь идет не о военной силе, а о политических и финансовых инструментах давления. Орбан добавил, что Украина не должна препятствовать энергоснабжению стран Евросоюза в соответствии с обязательствами по соглашению об ассоциации с ЕС.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с якобы повреждением оборудования на западе страны после ударов. Будапешт в ответ перестал снабжать Украину дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Орбан предостерег Украину от повторения истории «Северного потока» с «Дружбой».

 
