«Бахнула пероксид и передержала»: Гоген Солнцев ждет операции по пересадке кожи

Гогена Солнцева ждет пересадка кожи головы после похода в салон красоты
Шоумен Гоген Солнцев получил ожоги кожи головы в салоне красоты в центре Москвы из-за неудачной процедуры по осветлению волос. Солнцев в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что намерен получить компенсацию за лечение и моральный ущерб. Вероятно, потребуется пересадка кожи.

«Пока досудебную претензию составили. Хожу на перевязки к трихологу, через неделю скажет, какой процент головы полностью уничтожен. Из этого будем исходить по иску. Адвокат сети салонов ведет переговоры с моим адвокатом. Скорее всего, мне потребуется очень сложная и дорогостоящая операция по пересадке кожи. Кожа головы очень сильно пострадала», — сказал он.

Солнцев добавил, что в апреле у него было назначено важное мероприятие.

«Эта сучка использовала оксид 12 процентов, еще и гидроперид туда бахнула и передержала. Я, конечно, буду добиваться справедливости и чтобы они мне не только за утраченное здоровье оплатили все лечение, но и за моральный ущерб. Я потерял контракт хороший, с апреля должен был стать амбассадором модного бренда линейки по уходу за волосами», — заключил он.

Ранее в Саратове мужчина чуть не облысел после покупки средства для волос.

 
