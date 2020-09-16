Минск потратит две трети российского кредита на рефинансирование

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск потратит $1 млрд из российского кредита на рефинансирование долга республики перед РФ, пишет агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в этом году Белоруссия должна была вернуть России $1 млрд по старому долгу.

«Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования», — сказал белорусский лидер.

В понедельник, 14 августа, в Сочи прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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