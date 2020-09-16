Украина намерена запретить импорт картошки из России
Заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что республика намерена запретить импорт картофеля из России для поддержки отечественного сельского хозяйства, сообщает РИА «Новости».
«Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены», — заявил министр.
По информации украинского Госстата, в 2020 году страна успела импортировать из России около 51,2 млн тонн картофеля.
Значительная часть закупок корнеплода на Украине приходится также на Белоруссию и Нидерланды.
Министерство также прогнозирует урожай картошки в стране на уровне 20 млн тонн.
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