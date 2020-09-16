США ввели санкции против госкомпании Китая в рамках «акта Магнитского»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской государственной компании Union Development Group Co., Ltd в рамках в рамках «Глобального акта о правах человека им. Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В ведомстве заявили, что компания оказалась в санкционном списке из-за «захвата и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор».

«Компания проводит свои операции через камбоджийского генерала Кун Кима, внесенного в 2019 году в санкционный список за причастность к коррупции», — сказано в сообщении.

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