Мишустин распорядился выделить более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке вакцины от гриппа на 4,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021‬ годов будет дополнительно направлено 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что деньги были направлены из резервного фонда правительства, на них будет дополнительно закуплено около 15,5 миллиона доз вакцины.

В свою очередь, большая часть партии препаратов будет приобретена на средства федерального бюджета (22,5 млрд рублей).

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