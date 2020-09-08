Силуанов спрогнозировал рост российского госдолга до 20% ВВП
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Глава Минфина России Антон Силуанов спрогнозировал рост российского госдолга в 2021 году до 20% ВВП, передает ТАСС.
«Мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП», — сказал министр.
По его словам, это безопасная отметка, однако превышать ее нецелесообразно.
Силуанов подчеркнул, что Россия должна дорожить доверием иностранных инвесторов, чтобы делать заимствования.
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