Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Минфин предлагает распространить механизм «единого налогового платежа» на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там отмечается, что по поручению правительства уже разработан соответствующий законопроект.

Инициативой предлагается распространить механизм «единого налогового платежа» на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.

Как отметили в ведомстве, изменения позволят уплачивать все налоги и сборы единым платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2022 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Плюс-минус 200 рублей: что не так с прожиточным минимумом

— Минфин предложил увеличить предельные расходы бюджета

— Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики