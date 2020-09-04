В России могут перестать понижать прожиточный минимум

В кабмине обсуждается вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Как отмечается, уровень прожиточного минимума будет нельзя опускать ниже ставки, установленной в предыдущем году. Изменение стоимости потребительской корзины также не должно сказываться на нем.

Кроме того, изменения могут коснуться и метода расчета прожиточного минимума. Его начнут исчислять на основе базового набора продуктов. Пр этом в регионах установят специальный коэффициент, который будет представлять собой соотношение величины федерального ПМ и медианного дохода в каждом отдельном регионе.

Уточняется, что новый прожиточный минимум и МРОТ будут рассчитываться каждые пять лет.