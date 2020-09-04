В России могут запретить понижать прожиточный минимум ниже прошлогоднего уровня

Правительство РФ рассматривает возможность запретить регионам понижать прожиточный минимум. Такая мера обсуждалась на совещании в кабмине, сообщили газете «Известия» два источника.

Этот запрет должен действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем прошлогодняя ставка, отмечает издание.

Сообщается, что также кабмин собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Его величина будет определяться с ориентированием на базовый продуктовый набор.

Что касается субъектов РФ, для них могут установить специальный коэффициент.

«Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ будет происходить раз в пять лет», — говорится в сообщении.

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