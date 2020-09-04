Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, на завершение строительства сейсмически безопасных многоквартирных домов Камчатскому краю будет выделено 180 млн рублей.

Нацпроект «Жилье и городская среда» был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он будет реализован в период с 2019 года по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов - «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

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