В АТОР заявили о готовности возобновить туры в Египет, ОАЭ и Мальдивы
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что туроператоры готовы возобновить программы в Египет, ОАЭ и Мальдивы, передает ТАСС.
Однако, по его словам, восстановление туров зависит на данный момент не от технических возможностей операторов, а от возможностей авиаперевозчиков.
«Туроператоры Турцию смогли восстановить за одну неделю, сделав загрузку с первых дней 25 тыс. туристов, которые вылетают на 70-80 рейсах в сутки», — рассказал Горин.
Он добавил, что, если тарифы на перелеты останутся на уровне рыночных, то рейсы будут уходить со 100-процентной загрузкой.
Ранее стало известно, что Россия восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
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