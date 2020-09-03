Экс-супруга основателя Amazon Безоса стала богатейшей женщиной в мире

Бывшая супруга основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире, ее состояние достигло $68 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Женщина обогнала владелицу компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс (состояние $66,8 млрд).

Известно, что Скотт после развода с Безосом в июле 2019 года получила 4% акций Amazon, тогда они стоили около $38,3 млрд. Однако цены на акции компании резко выросли с начала пандемии коронавируса.

Состояние самого Джеффа Безоса в настоящее время оценивается в $207 млрд.

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