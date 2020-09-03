Родители школьников сэкономили на цветах к 1 сентября
Родители школьников сэкономили на цветах для учителей к 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные IT-компании «Платформа ОФД».
Так, средний чек покупки цветов с период с 28 августа по 1 сентября по России составил 1 300 рублей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Эксперты компании отметили, что это связано со снижением доходов россиян в период пандемии коронавируса. Некоторые родители в целях экономии предпочли заказать цветы от класса.
Отмечается, что средний чек в магазине в Московском регионе составил около 1,6-2 тыс. рублей.
Самыми популярными в этом году оказались хризантемы (их купили в 3 раза больше, чем в 2019 году), гладиолусы (спрос на них увеличился в два раза). При этом роз в текущем году приобрели на 26% меньше.
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