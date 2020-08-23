Россия подписала новые оружейные контракты на $5 млрд в 2020 году

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Россия в 2020 году подписала новые оружейные контракты на сумму свыше $5 млрд.

По его словам, в течение этого полугодия, в период пандемии, российской стороне удалось сохранить общение с зарубежными партнерами.

«Мы подписали контрактов на сумму более $5 млрд», — сказал Михеев.

Он добавил, что Россия поддерживает военно-техническое сотрудничество с 68 странами.

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