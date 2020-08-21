США нашли свидетельства ущерба экономике от импорта бесшовных труб из РФ

Федеральная Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии наносит ущерб американской экономике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В комиссии заявили, что имеют обоснованные свидетельства своего утверждения. По версии регулятора, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются корейским и российским правительствами.

Комиссия намерена совместно с министерством торговли страны продолжить расследование и рассчитывает к октябрю прийти к предварительному решению насчет введения компенсирующих пошлин на трубы, а к середине декабря — антидемпинговых пошлин.

Расследование началось в июле после обращения находящегося в Техасе дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.