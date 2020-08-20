Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке

Сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые работы на удаленке за август.

От 250 тысяч рублей может получать главный по соцсетям в компании-производителе смартфонов.

На втором месте находится инженер автоматизированного тестирования, который может рассчитывать на 175 тысяч рублей.

На третьем месте расположился менеджер по подбору персонала. Ему предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

Также в рейтинг высокооплачиваемых работ на удаленке вошли NET-разработчики (до 150 тысяч рублей) и технические писатели (от 120 тысяч рублей).

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