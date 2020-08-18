Швеция заморозила выделенные на помощь Белоруссии $3 млн

Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон сообщил, что правительство станы замораживает часть помощи Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, белорусской стороне планировалось выделить деньги на две программы в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Как отметил Эрикссон, Швеция хотела оказать помощь гражданскому обществу: «Тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Поэтому мы сейчас замораживаем небольшую часть», — добавил он.

Как отмечается, на первую программу о сотрудничестве с ЦБ республики было выделено Швецией $2,6 млн, а на вторую о поддержке бизнес-сообщества Белоруссии — $347 тыс.

Подчеркивается, что поступление средств на финансирование проектов прекращено немедленно.

Ранее премьер-министр Чехии говорил, что Евросоюз подготовит санкции против Белоруссии к пятнице, 21 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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