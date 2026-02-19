Авербух призвал не обращать внимание на падения Петросян на тренировке

Авербух о падениях Петросян на тренировке: это ни о чем не говорит

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что падения Аделии Петросян на тренировке перед произвольной программой Олимпиады ни о чем не говорят, передает «Советский спорт».

«Эта тренировка не говорит ни о чем. Уверен, что Аделия — настоящий боец. Даже если бы она выполнила на тренировке 100 попыток чисто, это бы не гарантировало, что она прыгнет его на соревнования», — сказал Авербух.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.



Ранее Елизавета Туктамышева оценила тренировку Петросян перед произвольной программой на Олимпиаде.