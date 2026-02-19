Размер шрифта
Российская фигуристка объяснила провал Малинина на Олимпиаде

Фигуристка Слуцкая: Малинина сильно сбили возлагаемые на него надежды
Yara Nardi/Reuters

Российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что фигуристу из США Илье Малинину на Олимпиаде помешали возлагаемые на него надежды, передает RT.

«Что до Малинина, мне кажется, его сильно сбили возлагаемые на него надежды. Илью ведь уже просто как олимпийского чемпиона к медали несли — в точности как это было с Юлей Липницкой на Олимпиаде в Сочи», — сказала Слуцкая.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что подарок Овечкина помог Малинину победить.
 
