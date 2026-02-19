Размер шрифта
Пьяный житель Бурятии пытался откупиться от гаишников кониной или живой лошадью

МВД Медиа: в Бурятии завели дело о попытке дать инспектору ДПС взятку лошадью
Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии возбуждено уголовное дело о даче взятки в отношении 39-летнего жителя Курумканского района, который пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции живой лошадью, сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 18 февраля на 9-м километре автодороги Могойто — Аргада, где инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado для проверки документов. В салоне находились водитель и двое пассажиров, оба с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские начали составлять на водителя протокол за непристегнутый ремень безопасности. Один из пассажиров — 39-летний мужчина — тем временем пересел за руль и попытался уехать, но через три метра был остановлен.

Он отказался от медосвидетельствования и, желая избежать наказания, начал предлагать автоинспекторам взятку — сначала несколько килограммов конины, а затем живую лошадь стоимостью около 59 тысяч рублей.

Инспекторы предупредили его об уголовной ответственности и сообщили о случившемся в дежурную часть. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено дело о склонении сотрудников правоохранительных органов к коррупционному преступлению.

Согласно российскому законодательству, сотрудники ГИБДД вправе получать от граждан подарки, в том числе в виде денег, но если даритель преследует при этом личную выгоду, такой презент является взяткой, пояснял «Газете. Ru» автомобильный адвокат Лев Воропаев.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если гаишник требует взятку.
 
