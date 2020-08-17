ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Центробанк РФ ждет медленного ускорения годовой инфляции в стране до конца текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

По его словам, пик годовой инфляции ожидается в феврале-марте 2021 года. При этом, по прогнозу регулятора, инфляция в годовом выражении до конца 2020 года будет постепенно ускоряться.

«На конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, будет плавное ускорение в тот интервал», — резюмировал Заботкин.

В начале августа Росстат сообщал, что в стране третью неделю подряд сохраняется нулевая инфляция, с начала года потребительские цены в стране выросли на 3%.

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