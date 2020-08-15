Загрузка отелей в Сочи достигла 100%

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что город принял около 1,5 миллионов отдыхающих с начала курортного сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С момента снятия ограничений турпоток на нашем курорте составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей в организованном секторе», — рассказал он.

Градоначальник добавил, что загрузка гостиниц составляет в среднем 96%, а в некоторых превышает 100%.

Отмечается, что в целом уровень загрузки отелей достиг пиковых показателей прошлого года. Также растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон.

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