СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз может принять решение о введении санкций в отношении Белоруссии до конца августа. Об этом сообщает Reuters.

Ранее страны ЕС заявляли о намерении ввести ограничительные меры в связи с действиями белорусских силовиков во время протестных акций.

Так, инициативу поддержали Литва, Латвия, Германия, Австрия и Швеция. Решение по введению ограничительных мер должны поддержать все 27 стран.

Против санкционного давления, по данным агентства, выступила Венгрия, которая предложила продолжить диалог с белорусской стороной.

На данный момент по ситуации в Белоруссии запланированы две встречи: в пятницу, 14 августа, с участием глав МИД стран ЕС и 27 — 28 августа в Берлине, где может быть принято окончательное решение.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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