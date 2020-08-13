РБК сообщил, что госдолг России превысил резервы правительства

Чистый государственный долг России снова превысил ликвидные резервы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.

По состоянию на 1 июля текущего года задолженность достигла 1,55 трлн рублей. Чистый долг предполагает, что резервы правительства не могут покрыть сумму долга.

Из сведений издания следует, что долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.

Как отмечается, чистый долг не несет угрозы для экономической системы, но является знаковым событием как итог экономического кризиса.

Ранее РБК сообщал, что прибыль российского бизнеса понесла «катастрофический ущерб» весной 2020 года.