Трамп оценил значение первой фазы торговой сделки США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме оценил значение соглашения по первой фазе американо-китайской торговой сделки.

«Мы заключили сделку в рамках первой фазы, и это была замечательная сделка. И теперь она внезапно стала очень мало что значить в импорте товаров в целом», — считает Трамп.

Торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.

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