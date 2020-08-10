Более миллиона российских семей получают пособия на детей до трех лет

Более миллиона семей в РФ с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека получают пособия на детей до трех лет в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-центре Минтруда РФ.

«Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета <...> Средний размер выплаты составляет 12 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что на сегодняшний день данные пособия на первого ребенка получают 836,6 тыс. российских семей, на второго — 113,2 тыс., на третьего и последующих — еще 105,1 тыс.

Если семья обратилась за выплатами в течение первых шести месяцев со дня рождения ребенка, то они устанавливаются с даты его рождения, а если позже — со дня подачи заявления, подчеркнули в Минтруде.

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