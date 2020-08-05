Трамп настаивает на покупке всей соцсети TikTok и выплате доли в бюджет США

Чтобы китайская социальная сеть TikTok сумела избежать блокировки необходимо, чтобы ее выкупила в полном объеме американская компания и заплатила процент с продажи в бюджет Соединенных Штатов. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Нормально, если ее купит безопасная американская компания. Они могут купить ее всю, а не 30-процентную долю, которая является американской частью», — заявил Трамп.

На прошлой неделе корпорация Microsoft продолжила переговоры с компанией ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Глава государства, в свою очередь, продолжает настаивать, чтобы приложение было выкуплено полностью и во всех странах мира до 15 сентября.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом представит окончательное решение по TikTok в ближайшие дни

— В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok

— Трамп рассказал, куда должна пойти часть прибыли от продажи TikTok