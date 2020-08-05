В «Норникеле» рассчитывают вне суда договориться о возмещении ущерба от аварии на ТЭЦ

«Норильский никель» предложил Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме в ходе аварии на ТЭЦ Норильска, после завершения работ по ликвидации последствий, и рассчитывает добиться внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда, основываясь на выводах совместной с Росприроднадзором рабочей группы, передает «Интерфакс».

Об этом говорится в адресованном руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой письме, которое подписал статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Как говорится в его письме, «совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как наши подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба».

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникеля») из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,1 тыс. тонны нефтепродуктов, они попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан.

Как известно, Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.