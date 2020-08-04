Стоимость золота достигла исторического рекорда
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Стоимость октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена за тройскую унцию превысила $2000.
К 18.01 мск на нью-йоркской бирже Comex стоимость октябрьского фьючерса росла на 1,2% ($23,7) — до $1998,25 за унцию.
Минутами ранее этот показатель достигал $2000,25 за тройскую унцию.
Кроме того, цена сентябрьского фьючерса на серебро поднялась до $25,477.
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