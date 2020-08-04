Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля
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Официальный курс евро к рублю сократился на 72,42 копейки и составил 86,5011 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.
Курс доллара снизился на 77,8 копейки и достиг 73,3806 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на среду, 5 июня, уменьшилась на 75,38 копейки, до 79,2848 рубля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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