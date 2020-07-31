Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Некоторые российские банки хотят получить право, позволяющее им списывать средства за обслуживание счета или в пользу кредита, если клиент не выходит на связь и у него изменились идентификационные данные (паспорт), пишут «Известия».

Соответствующее предложение готовят в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка. Предполагается, что это право позволит получать деньги за оказанные услуги и у людей не будут формироваться задолженности, а, следовательно, и появляться штрафы. Данную идею уже поддержали минимум в пяти банках в РФ.

В настоящее время, согласно «антиотмывочному» закону, банки должны обновлять сведения о клиентах не реже раза в год. При этом на момент проведения операции сведения о клиенте должны быть обновлены, иначе любые транзакции проводить запрещается.

В пресс-службе регулятора рассказали, что за последние год в ЦБ поступило почти 700 заявок по отмене или актуализации законодательных норм. Некоторые из них было по теме «антиотмывочного» законодательства.

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