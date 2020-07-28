Нелегальные доходы россиян направят на пенсии
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Министерство финансов России готовит поправки к Бюджетному кодексу, которые позволят перечислять конфискованные средства в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В соответствии с инициативой, незаконно полученные доходы россиян будут конфискованы и направлены в ПФР, пояснили в министерстве. Там добавили, что подобная мера будет применяться к нелегальным средствам всех граждан, не только государственных служащих.
При этом в Минфине не пояснили, какое ведомство будет заниматься проверкой законности доходов.
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