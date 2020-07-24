Трамп потерял интерес к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем потеряла свое значение. Об этом глава государства высказался в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Торговая сделка [с Китаем] значит для меня меньше, чем тогда, когда я ее заключил», — сказал глава государства.

Торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.

На данный момент согласована лишь первая фаза торговой сделки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с КНР по торговой сделке

— Трамп: первая фаза торгового соглашения с Китаем жива

— Трамп опроверг расторжение торгового соглашения между США и Китаем