Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе речь идет о пенсионерах, индивидуальных предпринимателях, а также субъектах малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

Они смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой на срок до года и не позднее, чем до августа 2021 года.

Рассрочка предоставляется по взысканию долгов в пределах 15 млн руб. Положения закона будут применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

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