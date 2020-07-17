В МВФ назвали главный риск для экономики США

В Международном валютном фонде считают, что вторая волна коронавируса остается главным риском для экономики США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет организации.

Новая вспышка инфекции в стране может привести к тому, что власти вновь остановят некоторые секторы экономики для сохранения жизней граждан.

Как отмечают в МВФ, уже есть неотложные тревожные признаки того, что глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности.

Новые ограничения приведут к снижению налоговых поступлений в бюджеты штатов и местные бюджеты, что может создать сложности на местах, особенно для бедных слоев населения, считают в МВФ.

В США, по последним данным, зарегистрировано более 3,5 млн случаев коронавируса, умерли более 130 тыс. человек.

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