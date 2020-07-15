Госдеп решил пока подождать с санкциями против «Северного потока — 2»

Санкции против компаний, занятых строительством газопровода «Северный поток — 2» и второй ветки «Турецкого потока», пока что не будут вводиться. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Госдепартамента в связи с включением этих трубопроводов в проекты, подпадающие под санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Госдеп не исключил возможное введение санкций в будущем. «Если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», — говорится в документе.

В настоящее время строительство «Северного потока — 2» приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции — это политическое давление США, которое они используют в целях нечистоплотной конкуренции.

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