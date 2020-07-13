Мошенники начали обманывать россиян с помощью рекламы

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал об использовании мошенниками безадресной финансовой рекламы без конкретики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, как правило эта реклама предлагает варианты заработка или инвестиций без точных сведений.

Мошенническая схема работает на основе человеческого желания повысить свой материальный достаток.

Концентрация такой рекламы в период пандемии увеличилась в разы. Так, ее стало больше, чем традиционной рекламы финансовых услуг.

До этого новая схема мошенничества появилась на вторичном автомобильном рынке.