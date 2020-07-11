Названы востребованные профессии в нынешних условиях на рынке труда

Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателем которых проще найти работу на рынке труда в условиях возникшего кризиса. Об этом сообщает RT.

Специалисты считают, что в первую очередь востребованными остаются медицинские работники.

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Кроме того, остаются необходимыми люди, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты и вывести бизнес из кризиса.

Так, без работы не останутся квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня, SMM-менеджеры, маркетологи, эксперты по цифровой трансформации бизнеса и аналитики big data.

Компании также необходимы курьеры, водители, удаленные менеджеры и операторы кол-центра.

Отмечается, что востребованы на данный момент строители.

«Специалисты связывают это с восстановлением активности в жилищном строительстве, увеличением числа инфраструктурных проектов, а также ростом спроса на строительство загородных домов», — говорится в материале.

В институте отметили, что многие по-другому начали смотреть на свой быт, люди захотели вложиться в собственное развитие и разобраться в себе. Поэтому преподаватели, личностные коучи, психологи, сиделки и няни смогут без труда найти работу.

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