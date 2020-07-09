В АТОР назвали критерии возобновления заграничного туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, как будет возобновляться международное авиасообщение, передает РИА «Новости».

По ее словам, Роспотрбенадзор составил список стран для путешествий, исходя из эпидемиологической безопасности. Однако для возобновления рейсов потребуется соблюдение еще нескольких критериев.

Во-первых, Минтранс России должен определить перечень стран, с которыми восстановят авиасообщение, а также сроки. Ломидзе отметила, что это произойдет «отнюдь не завтра».

Второй критерий — готовность других стран принять российских туристов. Представитель АТОР напомнила, что Евросоюз пока отказался открыть границы для россиян.

Ломидзе подчеркнула, что можно будет говорить о возобновлении международного авиасообщения, только когда определятся эти моменты.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран для первого этапа восстановления международного авиасообщения. В нем числятся Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

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