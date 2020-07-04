В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить сумму налогового вычета при покупке недвижимости. Письмо с предложением он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает RT.

Депутат напомнил, что на данный момент при покупке жилья официально работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей и до 3 млн рублей по процентам по кредиту.

Федоров отметил, что такие суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в больших городах.

Так, законодатель предложил увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно.

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