Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне

Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне. Об этом сообщает CNBC.

Так, по данным ведомства, уровень безработицы в США уменьшился с 13,3% в мае до 11,1% в июне.

Кроме того, в министерстве добавили, что на 4,8 млн возросло количество рабочих мест в несельскохозяйственных сферах.

Минтруд выразил уверенность в том, что данная статистика отражает возвращение к прошлым уровням экономической активности, которая пострадала на фоне пандемии нового типа короанвируса COVID-19.

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