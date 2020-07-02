Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне. Об этом сообщает CNBC.
Так, по данным ведомства, уровень безработицы в США уменьшился с 13,3% в мае до 11,1% в июне.
Кроме того, в министерстве добавили, что на 4,8 млн возросло количество рабочих мест в несельскохозяйственных сферах.
Минтруд выразил уверенность в том, что данная статистика отражает возвращение к прошлым уровням экономической активности, которая пострадала на фоне пандемии нового типа короанвируса COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Испании число безработных увеличилось почти на треть
— Безработица в Японии выросла до максимума за три года
— Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США