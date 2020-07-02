РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Банки запустили сервис переводов денег от юридического лица физическому (B2С) по номеру телефона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Речь идет об участниках созданной Центробанком Системы быстрых платежей (СБП).

Ряд банков уже воспользовались сервисом и сделали первые транзакции.

Такие переводы будут полезны в ряде случаев: для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, получения дохода от инвестиций, при выплатах курьерам, таксистам, а в дельнейшем и зарплат сотрудникам.

До введения системы переводы по номеру телефона были возможны лишь между счетами граждан в разных банках, на брокерский счет, а также для оплаты товаров и услуг в некоторых магазинах.

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