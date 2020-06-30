«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Эти средства переведены в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал» в Польшу.

При этом «Газпром» продолжает обжалование данного решения суда, а перечисление средств, как пояснили в компании, не влечет ущерба для российских позиций в ходе обжалования.

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