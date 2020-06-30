Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые

Специалисты онлайн-сервиса услуг YouDo.com провели опрос, который показал, сколько россиян оставляют чаевые. Об этом сообщает RT.

Так, всегда чаевые оставляют около четверти россиян. Время от времени это делают 46% опрошенных. Никогда не оставляют на чай 29%.

Чаще всего респонденты оставляют чаевые курьерам (65%), парикмахерам и барберам (50%).

Реже всего на чай получают репетиторы, няни, визажисты и стилисты.

Кроме того, опрос показал, сколько чаевых оставляют россияне.

42% респондентов рассказали, что в среднем за раз оставляют 50-100 рублей специалистам сферы бытовых услуг, 35% оставляют 101-200 рублей, а 11% дают больше 200 рулей. Менее 50 рублей оставляют на чай 12% опрошенных.

Опрос проводился среди 3,1 тысяч россиян.

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