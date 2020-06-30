Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые
Специалисты онлайн-сервиса услуг YouDo.com провели опрос, который показал, сколько россиян оставляют чаевые. Об этом сообщает RT.
Так, всегда чаевые оставляют около четверти россиян. Время от времени это делают 46% опрошенных. Никогда не оставляют на чай 29%.
Чаще всего респонденты оставляют чаевые курьерам (65%), парикмахерам и барберам (50%).
Реже всего на чай получают репетиторы, няни, визажисты и стилисты.
Кроме того, опрос показал, сколько чаевых оставляют россияне.
42% респондентов рассказали, что в среднем за раз оставляют 50-100 рублей специалистам сферы бытовых услуг, 35% оставляют 101-200 рублей, а 11% дают больше 200 рулей. Менее 50 рублей оставляют на чай 12% опрошенных.
Опрос проводился среди 3,1 тысяч россиян.
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