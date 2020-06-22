Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 года колонии за коррупцию

Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 года колонии за взятку и растрату 88 млн руб. при строительстве школы в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства <...> и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев», — заявили в пресс-службе.

Также в суде заявили, что дочь Шахова, которую также признали виновной в растрате, получила по данному делу три года условно.

Другие фигуранты дела также получили условные сроки.

Экс-глава Минобрнауки Дагестана Шахабас Шахов был арестован в 2018 году вместе экс-главой кабмина республики Абдусамадом Гамидовым по другому уголовному делу. Позднее дело Шахова вывели в отдельное производство.

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