На Украине медикам увеличат зарплату на 25-75%

На Украине врачам с осени увеличат зарплату на 25-75% в зависимости от категории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

«С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 75% в зависимости от их категории», — сказал Зеленский.

Президент также поздравил всех врачей с профессиональным праздником и поблагодарил за работу. Глава государства обратился к украинцам и попросил их сделать подарок медикам, соблюдая санитарные требования, чтобы эпидемия скорее отступила.