Восточный экономический форум 2020 года отменен

Восточный экономический форум, который должен был состояться в сентябре 2020-го года, отменен, передает пресс-служба Росконгресса.

Как сообщается, такое решение было принято организационным комитетом по подготовке и проведению этого форума.

«Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса были отменены Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.

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