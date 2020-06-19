Восточный экономический форум 2020 года отменен
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Восточный экономический форум, который должен был состояться в сентябре 2020-го года, отменен, передает пресс-служба Росконгресса.
Как сообщается, такое решение было принято организационным комитетом по подготовке и проведению этого форума.
«Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса были отменены Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.
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